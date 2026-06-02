"Зеленая" электроэнергия может стать финансовым активом при развитии систем сертификации и учета

БАКУ /Trend/ - "Зеленая" электроэнергия обладает потенциалом превращения в сертифицируемый, торгуемый и финансируемый актив при условии развития систем учета и прозрачной инфраструктуры

Как сообщает Trend, об этом заявил партнер направления «Стратегия, риски и транзакции» компании Deloitte Аслан Ибрагимов в ходе панельной дискуссии, состоявшейся в рамках Бакинской энергетической недели.

По его словам, в текущих условиях развития энергетического перехода и в контексте проведения COP29 в Баку ключевым вопросом становится дальнейшее развитие механизмов, выходящих за рамки базового производства «зеленой» электроэнергии.

А. Ибрагимов подчеркнул, что для эффективного использования потенциала Азербайджана в данной сфере важно превратить экологические характеристики электроэнергии в инструменты сертификации, торговли и финансирования, включая механизмы статьи 6 Парижского соглашения.

По его словам, статья 6 рассматривается многими участниками рынка преимущественно как инструмент углеродной торговли, однако на практике представляет собой более сложную систему, требующую чётких правил учёта и распределения экологических выгод. Без развитой системы подотчетности и определения прав собственности на экологические результаты функционирование рынка затруднено, тогда как при наличии такой инфраструктуры климатические результаты могут стать полноценными финансовыми активами.

Он также подчеркнул, что странам не следует спешить с экспортом всех «зеленых» атрибутов энергии, поскольку они имеют несколько уровней ценности. «Сначала необходимо определить, как "зеленая" электроэнергия служит национальным целям - энергетической безопасности и промышленной конкурентоспособности, затем создать систему сертификации и только после этого монетизировать излишки на международном рынке», - отметил А. Ибрагимов.