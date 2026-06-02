Диалог Азербайджан-США стал важным шагом по укреплению отношений между странами - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Первый азербайджано-американский экономический диалог стал важным шагом по укреплению отношений между Азербайджаном и США.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе брифинга для СМИ в рамках Первого азербайджано-американского экономического диалога в Баку.

«Для нас этот диалог стал важным шагом в укреплении стратегического экономического партнёрства между Азербайджаном и Соединёнными Штатами. Мы не начинаем с нуля. У нас есть очень хороший пример успеха в энергетической сфере, который сегодня способствует не только экономическому процветанию и энергетической безопасности Азербайджана, но и обеспечению энергетической безопасности и развитию гораздо более широкого региона», — сказал он.

М. Джаббаров отметил, что Хартия о стратегическом партнёрстве между Азербайджаном и США охватывает четыре направления.

«Наша совместная работа сегодня была выстроена вокруг этих четырёх направлений. К ним относятся региональная взаимосвязанность, торговля, инвестиции и экономика, сотрудничество в области энергетики и безопасности, а также, конечно, искусственный интеллект и цифровая инфраструктура», — сказал министр.