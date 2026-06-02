Джейхун Байрамов обсудил с канадской коллегой азербайджано-армянский мирный процесс

БАКУ /Trend/ - 2 июня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Канады Анитой Ананд.

Как сообщили Trend в Управлении пресс-службы министерства иностранных дел, в ходе телефонного разговора министры обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития азербайджано-канадских отношений, а также по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Министр Анита Ананд передала поздравления по случаю 108-й годовщины независимости Азербайджана и подчеркнула заинтересованность канадской стороны в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном.

Министр Джейхун Байрамов выразил благодарность за поздравления и отметил существующий потенциал для расширения политического диалога и сотрудничества в различных сферах между двумя странами.

В ходе телефонного разговора была подчеркнута важность рассмотрения возможностей развития сотрудничества в сферах "зеленого" перехода, возобновляемой энергетики, информационно-коммуникационных технологий, энергетической безопасности и других направлениях, представляющих взаимный интерес.

Наряду с этим, были обсуждены текущая ситуация в регионе, реалии постконфликтного периода, а также мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Министр Джейхун Байрамов проинформировал об истории бывшего конфликта, оккупации, с которой столкнулся Азербайджан, и ее последствиях, а также рассказал о предпринимаемых в настоящее время усилиях по обеспечению устойчивого мира и стабильности в регионе.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.