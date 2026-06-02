Азербайджан и США обсудили проект TRIPP - помощник госсекретаря

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и США обсудили "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP).

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил помощник государственного секретаря США по экономическим, энергетическим и деловым вопросам Калеб Орр в ходе брифинге для СМИ в рамках Первого азербайджано-американского экономического диалога в Баку.

"Сегодня мы подробно обсудили с высокопоставленными представителями и профильными экспертами правительств США и Азербайджана прогресс в области региональной взаимосвязанности, торговли, транзита, включая "Маршрут Трампа для международного мира и процветания", упрощения торговых процедур и сотрудничества в сфере авиации", - сказал он.

Орр отметил, что также обсуждены конкретные идеи по формированию в Азербайджане инвестиционного климата, который привлечёт повышенный интерес американских компаний в различных секторах экономики, а также вопросы увеличения азербайджанских инвестиций в Соединённые Штаты, особенно в энергетической сфере.