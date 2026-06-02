Президент Шри-Ланки поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Анура Кумара Диссанаяке направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От своего имени, а также от имени Правительства и народа Шри-Ланки с глубоким удовлетворением передаю Вашему превосходительству, Вашему Правительству и народу искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника – Дня независимости Азербайджанской Республики.

Расширение дружественных отношений и тесного сотрудничества между Шри-Ланкой и Азербайджаном вызывает большое удовлетворение. Уверен, что взаимная дружба и сотрудничество между двумя странами в предстоящие годы еще более укрепятся на благо наших народов.

Пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, счастья, больших успехов, а народу Азербайджана – постоянного благополучия, прогресса и процветания.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".