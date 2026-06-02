Эксперт Deloitte назвал факторы успеха компаний в мировой энергетике

БАКУ/Trend/ - Существующая геополитическая напряженность и конфликты оказывают прямое влияние на мировой энергетический рынок и энергетические потоки. В этих условиях компании должны повышать свою устойчивость, принимать четкие решения на фоне высокой неопределенности и предпринимать решительные действия.

Как сообщает Trend, об этом заявил партнер компании Deloitte по стратегии и операциям Алексей Захариадис на панельной дискуссии, прошедшей во второй день Бакинской энергетической недели.

По его словам, в нефтегазовом секторе успеха добьются компании, которые будут отдавать приоритет месторождениям с низкой себестоимостью добычи и низкой углеродоемкостью, обеспечивать надежные поставки, а также иметь широкий доступ к рынкам.

«В периоды неопределенности надежность становится важным коммерческим преимуществом. Что касается рынка газа и СПГ, покупатели будут отдавать предпочтение партнерам с более гибкими портфелями, способным надежно выполнять свои обязательства, предоставлять достаточные мощности для хранения, гибкость транспортировки и возможности диверсификации поставок», — отметил он.

А. Захариадис заявил, что развитие в сегменте downstream (переработка и сбыт) — это не только создание новых мощностей. Основной вопрос заключается в интеграции перерабатывающих активов, нефтехимической продукции, авиационного топлива и специализированной продукции в рамках единого портфеля и создании добавленной стоимости.

Он подчеркнул, что эта ценность может формироваться не только на внутренних рынках, но и в региональных и глобальных цепочках поставок. В этой связи инвестиции должны направляться в те сферы, где компании могут создать конкурентное преимущество.

«Декарбонизация также не должна оставаться без внимания. Важное значение имеют обезуглероживание энергетических и углеводородных систем, внедрение новых технологий, создание центров улавливания и хранения углерода, а также развитие водородных кластеров там, где существует коммерчески эффективный спрос», — добавил он.

По мнению А. Захариадиса, будущими победителями станут компании, которые сохраняют коммерческую дисциплину, устойчивы к геополитическим рискам и способны гибко адаптироваться к изменяющимся условиям.