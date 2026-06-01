Для Таджикистана энергопереход — это стратегическое условие национального развития - замминистра

БАКУ/Trend/ - Для Республики Таджикистан энергетический переход — это не только часть глобальной климатической повестки, но и стратегическое условие национального развития, энергетической безопасности, промышленного роста и повышения качества жизни населения.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Шариф Сафарали Махмадзода на министерском диалоге по продвижению энергетического перехода на основе ВИЭ в Центральной Азии, проходящем в рамках Бакинской энергетической недели.

"Таджикистан обладает уникальными природными преимуществами. Основу нашей электроэнергетики составляет возобновляемая гидроэнергия. Ежегодно около 95% электроэнергии в стране вырабатывается на гидроэлектростанциях, что делает Таджикистан одним из мировых лидеров по производству «зелёной» энергии. При этом гидроэнергетический потенциал страны оценивается в 527 миллиардов киловатт-часов в год, из которых освоена лишь небольшая часть — около 4%", - сказал он.

Замминистра отметил, что высокая зависимость от водных ресурсов в условиях изменения климата создаёт новые вызовы.

"Таяние ледников, сезонные колебания стока рек и растущий спрос на электроэнергию требуют диверсификации энергобаланса, модернизации инфраструктуры и более широкого внедрения солнечных, ветровых и других возобновляемых технологий. Национальная стратегия развития Республики Таджикистан до 2030 года определяет конкретные ориентиры", - сказал он.