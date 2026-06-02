SOCAR и BCG дали старт реализации инициативы по сокращению выбросов метана в Каспийском регионе

Энергетика Материалы 2 июня 2026 22:33 (UTC +04:00)
Ляман Зейналова
БАКУ /Trend/ - 2 июня в рамках Бакинской энергетической недели состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между SOCAR и компанией Boston Consulting Group (BCG) по реализации инициативы «Ускорение сокращения выбросов метана в Каспийском регионе».

Об этом Trend сообщили в SOCAR.

Документ подписали вице-президент SOCAR Афган Исаев и управляющий директор, старший партнер компании BCG Паттаби Сешадри.

Отметим, что 4 июня 2025 года в рамках Бакинского энергетического форума SOCAR совместно с BCG выдвинула инициативу «Ускорение сокращения выбросов метана в Каспийском регионе» для активизации деятельности по сведению к минимуму выбросов метана к 2030 году.

Данная инициатива направлена на укрепление сотрудничества по снижению выбросов метана в Каспийском регионе, проведение совместных исследований и изысканий, реализацию совместных проектов в этой сфере, взаимный обмен знаниями и внедрение эффективных практик, а также на стимулирование мер по сокращению выбросов в ходе нефтегазовых операций на Каспии.

