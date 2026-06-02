ABB Energy Industries подчеркивает необходимость раннего внедрения цифровизации по проектам

БАКУ /Trend/ - Энергетическая отрасль должна активнее учитывать цифровизацию, кибербезопасность и управление данными уже на ранних этапах проектов для перехода к более автономным операциям.

Как сообщает Trend, об этом заявил вице-президент по энергетическому переходу ABB Energy Industries Кристофер Вигг на панельной сессии в рамках 31-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия», проходящей в Баку.

По его словам, развитие цифровых решений в нефтегазовой и энергетической отрасли напрямую связано с использованием данных, которые становятся основой для аналитики, автоматизации и внедрения технологий искусственного интеллекта.

«Цифровой прогресс, основанный на данных, ведет нас к автономным операциям», — отметил он.

Вигг подчеркнул, что ценность данных раскрывается только при их полноценном сборе и интеграции, включая операционные, инженерные и проектные данные, что позволяет существенно повысить эффективность управления активами.

Особое внимание он уделил вопросам кибербезопасности, отметив, что она должна рассматриваться комплексно — включая физическую, персональную и цифровую безопасность — уже на стадии проектирования.

По его словам, ключевой подход заключается в том, чтобы учитывать требования безопасности с самого начала планирования проектов, а не на этапе эксплуатации.

Он также отметил важность объединения всех цифровых платформ, IT-систем и коммуникационных сетей для эффективного управления интерфейсами и обеспечения стабильной работы инфраструктуры.

Вигг подчеркнул, что интеграция данных и цифровых систем позволяет повысить эффективность объектов после ввода в эксплуатацию и ускорить переход к более управляемым и автономным цифровым операциям в энергетике.