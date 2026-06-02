Окончательное инвестиционное решение по месторождению «Карабах» будет принято в ближайшее время

БАКУ /Trend/ - Окончательное инвестиционное решение по разработке месторождения «Карабах» будет принято в ближайшее время.

Как сообщает Trend, об этом заявил исполнительный вице-президент bp по добыче и операционной деятельности Гордон Биррелл в беседе с журналистами в рамках Бакинской энергетической недели.

Он отметил, что месторождение «Карабах» было открыто несколько лет назад и уже является хорошо изученным активом.

По его словам, в разные периоды интерес к его разработке проявляли различные компании.

Гордон Биррелл сообщил, что bp планирует использовать самые современные технологии для коммерциализации месторождения.

“В частности, проект предусматривает бурение многоствольных скважин, а также пакетное внедрение необходимого оборудования для проведения морских операций”, - сказал он.

Он подчеркнул, что применение этих технологий позволит сделать проект более привлекательным для инвестиций.