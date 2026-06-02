"Шахдениз" останется основой энергосистемы региона на десятилетия вперед - региональный президент bp

БАКУ /Trend/ - Месторождение "Шахдениз" остается ключевым элементом энергетической безопасности региона, а дальнейшие инвестиции и внедрение новых технологий позволят обеспечить его эффективную разработку в долгосрочной перспективе.

Как сообщает Trend, об этом заявил региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Джио Кристофоли в ходе сессии "Диалоги руководителей: взгляды лидеров на энергетический переход и стратегии будущего", проходящей в рамках Бакинской энергетической недели.

По его словам, Азербайджан обладает рядом преимуществ, которые позволяют рассматривать страну как мировой энергетический центр на десятилетия вперед. Среди них он отметил стратегическое географическое положение, развитую инфраструктуру, благоприятную для бизнеса среду и высокий уровень человеческого капитала.

"Наши специалисты в области бурения, геологии, коммерческой деятельности и инженерии поддерживают в Баку не только проекты, но и многие направления деятельности компании в других странах", - сказал Кристофоли.

Он подчеркнул, что месторождение "Шахдениз" является ярким примером потенциала энергетического сектора Азербайджана.

"Это основа энергетической безопасности. Запасы месторождения составляют 28 триллионов кубических футов газа. Для сравнения, этого объема достаточно, чтобы обеспечивать потребности всей Великобритании в течение десяти лет", — отметил он.

Дж.Кристофоли сообщил, что bp продолжает инвестировать в увеличение коэффициента извлечения запасов месторождения.

«В частности, компания реализует программу бурения новых скважин и инвестирует 2,9 миллиарда долларов в создание компрессорного комплекса», - сказал он.

По его словам, объект будет полностью электрифицирован и станет первым сооружением подобной сложности на Каспии.

Говоря о технологиях, Дж.Кристофоли отметил, что их эффективность зависит от сочетания с квалифицированными кадрами и интеграции в производственные процессы.

«Впервые на Каспии мы внедрили новую технологию, которая позволяет очень точно контролировать давление. Это пример того, как технологии помогают раскрывать ресурсный потенциал месторождений», - сказал он.

Дж.Кристофоли отметил, что значительные запасы, инвестиции в повышение эффективности добычи, внедрение передовых технологий и дальнейшее развитие кадрового потенциала позволят "Шахдениз" оставаться основой энергетической системы на протяжении десятилетий.