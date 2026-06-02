Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Серджо Маттарелле

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Итальянской Республики Серджо Маттарелле.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана рад сердечно поздравить Вас и в Вашем лице Ваш дружественный народ по случаю знаменательной даты – 80-й годовщины провозглашения Итальянской Республики.

Италия является близким другом и надежным стратегическим партнером Азербайджана. Рад, что отношения между двумя странами развиваются в духе взаимного уважения и доверия, многомерное стратегическое партнерство с каждым днем расширяется и наполняется новым содержанием. Мы придаем особое значение развитию отношений с Италией во всех сферах.

Ваш второй официальный визит в Азербайджан в октябре прошлого года свидетельствует о высоком уровне межгосударственных связей и политического диалога между нами. Наше совместное участие в открытии Итало-Азербайджанского университета в рамках этого визита является выражением внимания, уделяемого развитию культурно-гуманитарных связей между двумя странами на высшем уровне.

Высокий уровень политических отношений играет важную роль в развитии азербайджано-итальянского взаимодействия. Спектр вопросов, стоящих сегодня на двусторонней повестке, чрезвычайно широк. Наше сотрудничество, которое охватывает успешное партнерство во многих направлениях – начиная от торгово-экономической, энергетической и промышленно-производственной сфер до сферы образования – и с каждым годом включает в себя новые области, носит стратегический характер. Полная реализация существующего потенциала экономических связей, диверсификация сотрудничества в инвестиционной, оборонной, гуманитарной сферах, в том числе по новым направлениям являются одной из главных задач, стоящих перед нами.

Убежден, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия во имя укрепления азербайджано-итальянской дружбы и надежного партнерства, всестороннего расширения нашего сотрудничества.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Италии – постоянного благополучия и процветания".