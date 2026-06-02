AZEL Systems внедряет цифровые технологии мирового уровня в Азербайджане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Проекты цифровизации, реализуемые компанией AZEL Systems для промышленных и образовательных структур Азербайджана, уже внедряются на уровне ведущих мировых технологических стандартов и получают международное признание в сфере промышленного IT.

Об этом Trend заявил генеральный директор компании AZEL Systems Игорь Яковенко на полях проходящей в Баку 31-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия».

Он отметил, что раскрывать планы на ближайшее будущее компания пока не может в связи с подписанными соглашениями о неразглашении (NDA), однако рассказал о реализованных проектах и ключевых направлениях деятельности.

«Компания AZEL Systems является одним из ведущих системных интеграторов. Она ведет свой бизнес с 2013 года. Наша ключевая деятельность — системная интеграция и поставка высококлассного программного обеспечения от мировых лидеров, таких как Ansys, part of Synopsys», — сказал он.

По словам Яковенко, компания активно сотрудничает с Ansys, part of Synopsys, и участвует в отраслевых мероприятиях, включая Baku Energy Week. В рамках этого партнерства уже реализован проект для Азербайджанской Авиационной Академии AZAL, в котором было внедрено инженерное программное решение Ansys для научно-технических и образовательных целей (Ansys Academic Multiphysics Campus Solution). Проект был завершен в ноябре 2025 года и сегодня используется студентами и преподавателями для расчетов в области аэродинамики и физического моделирования.

«Мы поставили для Азербайджанской Авиационной Академии решение Ansys для использования в научно-технических целях и для обучения. Сегодня студенты и преподаватели могут работать с самыми современными технологиями для инженерных и аэродинамических расчетов», — отметил он.

Отдельное направление работы компании связано с проектами в нефтегазовом секторе. Яковенко подчеркнул, что AZEL Systems сотрудничает с SOCAR с момента основания, реализуя проекты в области нормативно-справочных систем, управления инженерной документацией и цифровых моделей данных (цифровых двойников).

В частности, он рассказал о проекте внедрения программного обеспечения Hexagon SDx в SOCAR Downstream, связанном с оцифровкой документации в рамках реконструкции нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева. «Была создана специализированная модель, и вместе с лучшими мировыми разработчиками из компании Hexagon, а сейчас это Octave, проект был успешно завершен в 2023–2024 годах и система SDx сейчас находится в эксплуатации», — сказал Яковенко.

Он также отметил развитие аналогичного проекта SDx на заводе SOCAR Carbamide, который получил высокую международную оценку. По его словам, это проект был одним из пяти основных проектов за которые SOCAR Carbamide была отмечена на Давосском экономическом форуме наградой Digital Lighthouse Award, как один из лучших примеров цифровизации и внедрения передовых технологий в рамках "зеленого" перехода. Кроме того, компания SOCAR Downstream был удостоена cертификата отличия от Всемирной ассоциации нефтепереработчиков за проект внедрения SDx на нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева.

«Эти награды присуждает независимое жюри, которое отбирает лучшие проекты. Для нас важно, что решения, реализуемые в Азербайджане, признаются на международном уровне», — подчеркнул он.

Яковенко добавил, что компания рассматривает свою деятельность не только как технологическое внедрение, но и как вклад в международный имидж страны. «Мы гордимся тем, что наши проекты прославляют Азербайджан и получают высокую оценку за рубежом», — заключил он.