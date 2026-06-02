Азербайджан может стать примером энергетического перехода в регионе - Masdar

БАКУ/Trend/ - Азербайджан может играть ключевую роль в обеспечении региональной энергетической связанности, выступая одновременно как «якорь», «мост» и пример энергетического перехода.

Как сообщает Trend, об этом заявил директор по развитию бизнеса и проектов компании Masdar Абдулла Заид в ходе панельной дискуссии, состоявшейся в рамках Бакинской энергетической недели.

"Азербайджан может быть якорем в вопросах энергетической связанности региона и за его пределами, выступая как центр развития крупных проектов возобновляемой энергетики и экспорта энергии в рамках схем взаимосвязанности», - отметил он.

По его словам, Азербайджан обладает значительным потенциалом для развития возобновляемой энергетики благодаря наличию земельных ресурсов и природных условий для солнечной и ветровой генерации, а также устойчивой регуляторной базе, позволяющей привлекать иностранных инвесторов и девелоперов.

Он добавил, что Masdar реализует в Азербайджане проекты суммарной мощностью более 1 ГВт на различных стадиях, т.е. от эксплуатации до активной разработки , совместно с местными партнёрами, включая SOCAR Green.

"Азербайджан также может выступать как мост благодаря доступу к Черному морю и возможности соединять Центральную Азию с Европой, а также играть балансирующую роль в торговле электроэнергией между странами региона.

Азербайджан перешел от экономики, основанной на нефти и газе, к более устойчивой низкоуглеродной модели, несмотря на значительные запасы углеводородов. Это посылает сильный сигнал, что энергетический переход возможен и реален", - отметил он.

По его словам, развитие энергетического баланса страны демонстрирует пример, который может быть применим и в других странах региона.