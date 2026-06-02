Внедрение новых технологий в нефтегазовой отрасли требует усилий не меньше, чем их разработка - SOCAR

БАКУ/ Trend/ - Успешное внедрение новых технологий в нефтегазовой отрасли требует не меньших усилий, чем их разработка.

Как сообщает Trend, об этом заявил советник генерального директора SOCAR Upstream Management International LLC Аяз Амиров на панельной сессии в рамках 31-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия», проходящей в Баку.

По его словам, нефтегазовые компании сталкиваются с серьезными трудностями не только при создании инновационных решений, но и при их практическом внедрении.

"Cложность внедрения новой технологии сопоставима со сложностью ее изобретения. Необходимо убедить людей в том, что предлагаемое решение действительно будет работать и принесет результат", — отметил он.

Амиров подчеркнул, что одной из ключевых задач является формирование доверия к новым технологиям со стороны специалистов и компаний, которым предстоит их использовать.

По его словам, SOCAR активно изучает передовые мировые разработки, взаимодействует с поставщиками технологических решений и содействует их внедрению в операционных компаниях региона.

«Наша цель заключается в том, чтобы находить наиболее перспективные технологии и помогать внедрять их в деятельность операторов. В конечном итоге выгоду от этого получает не только компания, но и вся страна», — сказал он.

Представитель SOCAR отметил, что для ускорения внедрения инноваций важно объединять участников отрасли и создавать условия для обмена опытом между компаниями.

«Мы работаем над тем, чтобы различные операционные компании могли делиться результатами применения новых технологий и практическим опытом их использования. Если одна компания уже успешно внедрила определенное решение, этот опыт может помочь другим участникам рынка избежать ошибок и ускорить собственную трансформацию», — подчеркнул Амиров.

По его словам, SOCAR играет роль связующего звена между различными операторами, работающими в регионе, способствуя распространению лучших практик и передаче знаний.

Амиров добавил, что такой подход позволяет не только повысить эффективность внедрения новых технологий, но и сформировать благоприятную экосистему для инновационного развития нефтегазовой отрасли Азербайджана.