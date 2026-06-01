ИИ помогает восстанавливать пробелы в сейсмоданных — Kunlun Digital Technology

БАКУ/Trend/ - Искусственный интеллект создает новые возможности в нефтегазовой промышленности с точки зрения принятия решений, анализа данных и автоматизации операций.

Как сообщает Trend, об этом сегодня в Баку в ходе панельных дискуссий в рамках 31-й Международной выставки «Нефть и Газ Каспия» заявил консультант по применению искусственного интеллекта компании "Kunlun Digital Technology Co." Фан Ронг.

По его словам, главной особенностью современных систем на базе искусственного интеллекта является их построение на основе подхода «AI-native», то есть ориентированного на искусственный интеллект.

«В таких системах архитектура и процессы изначально формируются с учетом возможностей искусственного интеллекта. Данный подход позволяет системам принимать самостоятельные решения, выполнять функции самоуправления и работать по принципу замкнутого цикла. В то же время эти решения могут быть интегрированы в существующие системы в качестве дополнительного инструмента», — сообщил он.

Фан Ронг отметил, что компания Kunlun Digital, являющаяся дочерней структурой CNPC, является одним из основных участников процесса цифровой трансформации в нефтегазовой промышленности и играет важную роль в реализации концепции «Цифровая нефть Китая».

По его словам, стратегия компании в области искусственного интеллекта опирается на три основных направления: тесная интеграция с бизнес-процессами, совместное использование больших и малых языковых моделей, а также создание интеллектуальных агентов.

«Наиболее важным вопросом является адаптация решений искусственного интеллекта непосредственно под нужды нефтегазового бизнеса. Интеллектуальные агенты, созданные на основе совместной деятельности больших и малых моделей, позволяют более эффективно управлять операциями», — подчеркнул он.

В качестве одного из представленных примеров Фан Ронг привел проект по восстановлению сейсмических данных.

«Сейсмические данные можно расценивать как компьютерную томографию Земли. По различным причинам в исторических базах данных возникают пробелы. Разработанное нами решение на базе искусственного интеллекта позволяет восстанавливать эти недостающие данные. Например, 5-километровый пробел в данных был воссоздан с помощью искусственного интеллекта, и полученные результаты продемонстрировали высокую степень соответствия реальным данным», — добавил он.