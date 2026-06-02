Председатель правления ОАО «Азерэнержи» провел обмен мнениями с замминистра экономики Грузии

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча председателя правления ОАО «Азерэнержи» Баба Рзаева с заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии Ингой Пхаладзе.

Об этом сообщили Trend в ОАО «Азерэнержи».

Отмечается, что во встрече также принял участие директор ООО «Государственная электрическая система Грузии» Вано Зардиашвили.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития энергетического сотрудничества между двумя странами.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по таким темам, как современные диспетчерские технологии, интеграция возобновляемых источников энергии в энергосистему, связи между энергосистемами и другие вопросы.