С современными технологиями коэффициент извлечения нефти может превышать 50% — ExxonMobil

БАКУ /Trend/ - Благодаря современным технологиям коэффициент извлечения на нефтяных месторождениях может превышать 50%, а на газовых — 70%.

Как сообщает Trend, об этом заявил вице-президент по глобальной разведке компании ExxonMobil Джон Ардил на панельной дискуссии, состоявшейся во второй день Бакинской энергетической недели.

По его словам, ExxonMobil, являясь глобальной энергетической компанией с более чем 145-летней историей, занимается разработкой всех видов углеводородных ресурсов. Джон Ардил отметил, что в последние десятилетия компания значительно расширила свою деятельность.

Вице-президент подчеркнул, что процесс, начавшийся в США в 1980–1990-х годах с развитием технологий горизонтального бурения и гидравлического разрыва пласта, впоследствии распространился и на другие бассейны. ExxonMobil заняла стратегическую позицию в этом направлении около 20 лет назад и с тех пор поэтапно увеличивает инвестиции в этом направлении.

Он заявил, что достигнутые в этой сфере результаты привели к масштабным изменениям, особенно в США. По его словам, если в 2005 году США были крупнейшими в мире импортерами нефти и газа, то сегодня они превратились в одного из основных производителей, и значительная часть этого роста обеспечена нетрадиционными ресурсами.

Джон Ардил подчеркнул, что в настоящее время в Пермском бассейне добыча составляет около 1,6 млн баррелей в сутки, и в ближайшее время планируется довести этот показатель до 1,8 млн баррелей. «Этот опыт показывает, что с ускорением технологического развития сокращаются и сроки происходящих изменений. Если раньше такая трансформация занимала 20 лет, то теперь она может происходить за 5–10 лет», — отметил он.

Представитель компании также указал, что глубоководные проекты являются ещё одним примером этой тенденции, а такие регионы, как Гайана, устанавливают новые рекорды, опережая Анголу.

По его словам, для развития нетрадиционных ресурсов важны три ключевых фактора: подходящая геологическая среда, технологические возможности и благоприятные коммерческие условия.

Джон Ардил отметил, что с применением современных технологий коэффициент извлечения на нефтяных месторождениях может превышать 50%, а на газовых — 70%. «В настоящее время в Пермском бассейне этот показатель составляет около 68%, однако в будущем, с развитием технологий, ожидается его дальнейший рост», — сказал он.

Он добавил, что увеличение коэффициента извлечения может существенно продлить срок эксплуатации месторождений и влияет на стратегию компаний на международном уровне.

«Мы рассматриваем эти пласты как с точки зрения существующих, так и разрабатываемых технологий. Наша цель — повышение эффективности добычи и создание долгосрочной стоимости», — подчеркнул представитель ExxonMobil.