Bahar Energy назвал два ключевых условия успешной цифровой трансформации

БАКУ/ Trend/ - Цифровизация исторических данных и подготовка персонала остаются ключевыми условиями успешной цифровой трансформации нефтегазовых компаний.

Как сообщает Trend, об этом заявил директор департамента производительности и технологий Bahar Energy Operating Company Орхан Гусейнов на панельной сессии в рамках 31-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия», проходящей в Баку.

По его словам, компания в настоящее время реализует масштабные инициативы, направленные на цифровизацию производственных процессов и повышение эффективности разработки запасов.

«Одним из главных вызовов для нас стала работа с данными. Для запуска любого проекта необходимо иметь качественную исходную информацию, на основе которой можно принимать решения и строить дальнейшую работу», — отметил он.

Гусейнов подчеркнул, что значительная часть накопленных за годы деятельности материалов существовала исключительно в бумажном виде.

«Многие данные хранились на бумаге, в записях и архивах. Прежде чем приступить к реализации цифровых инициатив, нам необходимо было оцифровать этот массив информации», — сказал он.

По словам представителя компании, наличие качественной и структурированной базы данных является необходимым условием для эффективного использования современных цифровых решений и специализированного программного обеспечения.

Он отметил, что еще одним серьезным вызовом стали организационные аспекты внедрения новых технологий.

«Когда мы внедряем новые решения, крайне важно обеспечить подготовку конечных пользователей. Сотрудники должны понимать, каких результатов ожидать от каждого инструмента, как работать с программным обеспечением и как использовать новые продукты максимально эффективно», — подчеркнул Гусейнов.

По его словам, объединение различных процессов в рамках единого цифрового рабочего пространства значительно упрощает управление операциями и позволяет получать новые знания о работе активов.

«Когда все процессы интегрированы в единый цифровой рабочий процесс, становится проще выявлять закономерности и проблемы, которые могли оставаться незамеченными на протяжении последних 10–15 лет эксплуатации объектов», — отметил он.

Гусейнов добавил, что успешная цифровая трансформация требует не только внедрения современных технологий, но и системной работы с данными, изменениями внутри организации и развитием компетенций сотрудников.