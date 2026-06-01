D-8 призывает к сбалансированному подходу в энергетике

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8) Сохаил Махмуд в ходе 1-го совещания министров энергетики государств-членов D-8 в рамках Бакинского энергетического форума.

"Несмотря на необходимость внедрения инноваций и более чистых технологий, энергетический переход должен оставаться прагматичным, сбалансированным и соответствующим национальным приоритетам развития.

Для многих наших стран-членов углеводороды по-прежнему будут играть важную роль в обеспечении энергетической безопасности и экономической стабильности.

Задача заключается не в выборе между углеводородами и возобновляемой энергетикой, а в создании диверсифицированных, устойчивых и сбалансированных энергетических систем, способных поддерживать устойчивое развитие", - сказал он.

С. Махмуд отметил, что поэтому одновременно необходимы инвестиции в возобновляемую энергетику, энергоэффективность, модернизацию сетей, накопление энергии и устойчивость к климатическим изменениям для достижения долгосрочной устойчивости.