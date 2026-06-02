Компания XRG продолжит долгосрочные инвестиции в проект «Абшерон» в Азербайджане

БАКУ/ Trend/ - Каспийский бассейн является одним из стратегических энергетических хабов для корпорации XRG, а ее первым проектом в энергетическом секторе Азербайджана стал проект «Абшерон», реализуемый совместно с SOCAR и TotalEnergies.

Как сообщает Trend, об этом заявил страновой менеджер компании XRG по Азербайджану Толга Демир на панельной дискуссии во второй день Бакинской энергетической недели.

«В сфере международного газового бизнеса мы формируем регионально диверсифицированный портфель, охватывающий четыре континента. Каспийский бассейн является для нас одним из стратегических хабов. Нашим первым проектом в энергетическом секторе Азербайджана стал проект "Абшерон", реализуемый совместно с SOCAR и TotalEnergies. Я могу даже сказать, что Азербайджан стал самой первой точкой, где стартовала деятельность нашего международного газового бизнеса», — сказал он.

Толга Демир отметил, что хотя XRG является новым игроком в энергетическом секторе, за компанией стоит одна из ведущих энергетических структур мира — ADNOC. По его словам, XRG выступает в качестве подразделения ADNOC по международным инвестициям, а стоимость самой компании превышает 150 миллиардов долларов США.

«Мы осуществляем долгосрочные и устойчивые капиталовложения. А это значит, что мы ориентируемся на долгосрочную перспективу, а не на краткосрочные результаты», — подчеркнул он.

Толга Демир сообщил, что компания выстроила свою деятельность по трем ключевым направлениям: международные газовые проекты, химическая промышленность и масштабные энергетические решения. По его словам, несмотря на геополитическую неопределенность, XRG продолжает свои инвестиции по всему миру и работает над новыми проектами.