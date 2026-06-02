Коллектив AZAL и представители гражданской авиации посетили Аллею почетного захоронения (ФOTO)

БАКУ/ Trend/ - 2 июня, в честь Дня работников гражданской авиации Азербайджана, руководство и сотрудники ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL), а также другие представители гражданской авиации страны посетили Аллею почетного захоронения.

Об этом сообщили Trend в ЗАО.



Была глубоко почтена светлая память Общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева. К его могиле были возложены цветы.



Также была посещена могила выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, к которой были возложены цветы.