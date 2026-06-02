Джейхун Байрамов провел обсуждения с министром иностранных дел Узбекистана

БАКУ /Trend/ - 2 июня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёром Саидовым.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана, в ходе беседы министры обсудили текущее состояние и перспективы развития отношений стратегического союзничества между Азербайджаном и Узбекистаном. Было отмечено, что высокий уровень политического диалога, сложившийся между главами двух государств, вносит весомый вклад в динамичное развитие двустороннего сотрудничества по всем направлениям.

Стороны обменялись мнениями о перспективах дальнейшего расширения взаимодействия в политической, экономической, торговой, транспортно-коммуникационной, энергетической, инвестиционной, гуманитарной и других сферах.

Министры также выразили удовлетворение уровнем взаимной поддержки и эффективного сотрудничества в рамках международных и региональных организаций, включая ООН, Организацию тюркских государств, Организацию исламского сотрудничества и другие многосторонние платформы, подчеркнув важность продолжения координации по данным направлениям.

В ходе телефонного разговора стороны также обсудили другие региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.