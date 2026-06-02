В Бакинском апелляционном суде рассмотрены ходатайства граждан Армении (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 2 июня в Бакинском апелляционном суде началось рассмотрение апелляционных жалоб граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, в отношении которых Бакинским военным судом был вынесен обвинительный приговор за преступления против мира и человечности, военные преступления, совершенные в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти и ряд других многочисленных преступлений.

Как сообщает Trend, на судебном заседании, проходившем под председательством судьи Бакинского апелляционного суда Эльмара Рагимова при участии судей Эмина Мехтиева и Мехрибан Гараевой (резервный судья - Али Мамедов), каждому из лиц, в отношении которых ведется апелляционное производство по уголовному делу, были предоставлены переводчики на языки, которыми они владеют - армянский и русский, а также адвокаты для обеспечения защиты.

В судебном заседании принимали участие представители потерпевших, а также государственные обвинители - начальник отдела Управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры Аббас Аббаслы и прокуроры того же отдела управления Анар Алекберов и Севиндж Гасымова.

Обвиняемые заявили, что не имеют возражений в отношении переводчиков, судебной коллегии, защитников, государственных обвинителей, а также представителей потерпевших.

Обвиняемым были повторно разъяснены их права и обязанности, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством. Давид Бабаян лично, а остальные обвиняемые через своих защитников заявили, что поддерживают поданные ими апелляционные жалобы.

Председательствующий судья, ознакомившись с позициями обвиняемых по жалобам, сообщил, что заявленные ходатайства будут рассмотрены на следующем этапе в соответствии с требованиями законодательства. Обвиняемые подали ряд ходатайств, касающихся внесения некоторых уточнений в апелляционные жалобы, участия в судебном заседании представителя Аппарата Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмена), допроса свидетелей и других вопросов.

Высказывая отношение к ходатайствам, государственный обвинитель Севиндж Гасымова отметила, что представитель Аппарата Омбудсмена не является стороной текущего судебного процесса. Представитель данного учреждения может участвовать в открытом судебном заседании на общественных началах. Согласно законодательству, Омбудсмен или представители его аппарата вправе знакомиться на месте с условиями содержания лиц, находящихся в местах лишения свободы, а также принимать превентивные меры по другим вопросам.

Также отмечалось, что в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства уже было допрошено достаточное количество свидетелей, которые повторно подтвердили свои прежние показания. Согласно законодательству, для принятия новых доказательств на стадии апелляции, если они не были представлены в суд первой инстанции, должны быть обоснованы причины невозможности их представления ранее.

Отмечалось, что при подаче ходатайства о допросе новых свидетелей должны быть представлены их конкретные анкетные данные, однако сторона защиты таких сведений предоставить не смогла.

Кроме того, сторона обвинения подчеркнула, что необоснованный сбор доказательств не должен приводить к затягиванию судебного процесса. В связи с этим государственный обвинитель обратился к суду с просьбой не удовлетворять заявленные ходатайства, чтобы избежать необоснованного затягивания процесса.

Представители потерпевших заявили, что разделяют позицию государственного обвинителя.

В ходе судебного заседания было также подчеркнуто, что одно из ходатайств касалось ознакомления с протоколами заседаний и материалами дела в электронном формате. В этом вопросе никаких ограничений не существует, и любой участник процесса может обратиться с соответствующей просьбой и ознакомиться с документами.

После этого судебная коллегия удалилась на совещание. По возвращении в зал заседания были оглашены принятые решения, согласно которым ходатайства стороны защиты удовлетворены частично.

Рассмотрение апелляции будет продолжено 9 июня.

Напомним, что согласно приговору Бакинского военного суда от 5 февраля 2026 года Араик Арутюнян, Левон Мнацаканян, Давид Манукян, Давит Ишханян и Давид Бабаян были приговорены к пожизненному лишению свободы. Аркадий Гукасян и Бако Саакян были приговорены к 20 годам лишения свободы, Мадат Бабаян и Меликсет Пашаян — к 19 годам лишения свободы, Гарик Мартиросян — к 18 годам лишения свободы, Давид Аллахвердян и Левон Балаян — к 16 годам лишения свободы, а Василий Бегларян, Гурген Степанян и Эрик Казарян — к 15 годам лишения свободы.