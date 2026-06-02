США стремятся расширить участие в развитии энергетической инфраструктуры Азербайджана - Калеб Орр

БАКУ /Trend/ - Соединённые Штаты стремятся играть более значимую роль в развитии трубопроводной и другой энергетической инфраструктуры, которую создаёт Азербайджан.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил помощник государственного секретаря США по экономическим, энергетическим и деловым вопросам Калеб Орр в ходе брифинга для СМИ в рамках Первого азербайджано-американского экономического диалога в Баку.

«Цель этого экономического диалога заключается в том, чтобы объединить наши экономические предложения, выработать план их реализации и добиться ощутимого прогресса, поскольку именно на общей заинтересованности в экономическом процветании в конечном счёте строится мир», — сказал Орр.

Он отметил, что в настоящее время Азербайджан и США работают над несколькими инициативами.

«Прежде всего хочу отметить, что энергетический сектор уже получает конкретные американские инвестиции, которые мы намерены наращивать. Во время пребывания в Баку в рамках Бакинской энергетической недели мы провели встречу с ExxonMobil. В прошлом году на Бакинской энергетической неделе ExxonMobil подписала меморандум о взаимопонимании по новым геологоразведочным работам в Азербайджане. Мы поддерживаем эту инициативу. ExxonMobil является акционером нескольких ключевых инфраструктурных проектов, связанных с транзитом через Азербайджан. Вчера на Бакинской энергетической неделе Chevron подписала новое соглашение о проведении исследования. Мы поддерживаем реализацию этих конкретных проектов по мере их продвижения», — сказал Орр.

По его словам, Соединённые Штаты хотят играть более значимую роль в развитии трубопроводной и другой энергетической инфраструктуры, которую создаёт Азербайджан.

«Мы ожидаем, что благодаря Маршруту Трампа Азербайджан сможет укрепить свою роль в качестве центрального узла Среднего коридора для энергетического транзита в Европу и другие регионы мира. Мы считаем, что сегодня Азербайджан является важным производителем энергии для мира, и Соединённые Штаты получают значительную выгоду от этих отношений. Мы ожидаем, что в ближайшие годы это сотрудничество значительно расширится», — сказал он.