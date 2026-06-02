Японская компания заинтересована в новом этапе долгосрочного сотрудничества с Азербайджаном

БАКУ/ Trend/ - Японская компания INPEX заинтересована в формировании нового этапа долгосрочного сотрудничества с Азербайджаном.

Как сообщает Trend, об этом заявил исполнительный директор и старший вице-президент по проектам в Европе и на Ближнем Востоке японской компании INPEX Мунехиро Хосоно в ходе панельной дискуссии, состоявшейся во второй день Бакинской энергетической недели.

По его словам, INPEX считает, что энергетический переход должен осуществляться с учетом вопросов энергетической безопасности, экономических реалий и текущей ситуации на рынке. Эти принципы лежат в основе стратегии компании INPEX Vision 2032.

М. Хосоно отметил, что благодаря относительно низкому уровню углеродных выбросов природный газ в обозримом будущем продолжит играть важную роль, особенно в регионах, нуждающихся в надежном и масштабном энергоснабжении для обеспечения экономического развития.

Он сообщил, что стратегия компании наряду с укреплением действующих нефтегазовых проектов охватывает три ключевых направления развития. Речь идет о расширении деятельности в сфере природного газа и энергетики, развитии технологий по сокращению выбросов углерода, включая проекты по улавливанию и хранению углерода (CCS) и водородные проекты, а также о внедрении передовых технологий в энергетическом секторе и сфере природных ресурсов.

М. Хосоно подчеркнул, что INPEX обладает значительным опытом как компания, осуществляющая деятельность на всех этапах энергетической цепочки создания стоимости — от добычи и сжижения до транспортировки и маркетинга. Наглядными примерами этого являются проекты Ichthys LNG в Австралии и Abadi LNG в Индонезии.

Он отметил, что с 2003 года INPEX является партнером по разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и владеет в проекте долей примерно в 10 процентов. Для компании АЧГ остается важным активом с продолжительной историей добычи.

«По мере перехода проекта на более зрелую стадию развития все большее значение приобретают эффективное управление месторождениями и операционное совершенство. Благодаря участию в проекте АЧГ компания INPEX развивалась и накопила значительный опыт, а сегодня стремится внести свой вклад в обеспечение устойчивого развития», — сказал он.

М. Хосоно добавил, что компания рассматривает Азербайджан не только как страну, где сосредоточены ее действующие активы, но и как государство с огромным потенциалом для будущего развития.

«Наш опыт в области разработки газовых месторождений, реализации морских проектов и практического применения низкоуглеродных решений, таких как CCS, способен создать дополнительную ценность для Азербайджана. Мы видим большие возможности для расширения сотрудничества посредством участия в новых проектах, дальнейшего развития существующих активов и внедрения эффективных технологических решений», — подчеркнул он.

М. Хосоно заявил, что INPEX привержена принципам реального и ответственного энергетического перехода и заинтересована в формировании нового этапа долгосрочного сотрудничества с Азербайджаном.