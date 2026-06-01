Рассмотрен ход реализации положений меморандума между SOCAR и ExxonMobil

БАКУ /Trend/ - В рамках «Бакинской энергетической недели» президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с вице-президентом компании ExxonMobil Corporation Джоном Ардилом.

Об этом Trend сообщили в SOCAR.

На встрече было отмечено успешное развитие долгосрочных партнерских отношений между SOCAR и ExxonMobil Corporation в энергетическом секторе.

Было подчеркнуто, что начало добычи первого свободного природного газа с блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» является важным историческим событием.

В ходе беседы были рассмотрены работы, проделанные в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного между компаниями в прошлом году, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.