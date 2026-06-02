Замминистра о сроках завершения ТЭО проекта энергосистемы "Каспий – Чёрное море – Европа"

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов в ходе панельной дискуссии, состоявшейся в рамках Бакинской энергетической недели.

«Сегодня Центральная Азия, Южный Кавказ, Ближний Восток через Турцию, а также регион Чёрного моря вплоть до Европы становятся единым геополитическим пространством, и Азербайджан играет в нем роль моста», - отметил он.

Замминистра также напомнил, что недавний энергетический кризис в мире показал важность Среднего коридора и энергетических маршрутов через Азербайджан и Центральную Азию для глобальной и региональной энергетической безопасности, а также их влияние на ценовую динамику.

Он сообщил, что в настоящее время Азербайджан совместно с партнерами из Центральной Азии, Грузии, Турции, Болгарии, Румынии и Венгрии реализует ряд взаимосвязанных проектов, часть из которых находится на продвинутой стадии.

В частности, в ближайшее время планируется завершение технико-экономического обоснования проекта энергосистемы «Каспий - Чёрное море - Европа», который должен обеспечить страны Восточной и Юго-Восточной Европы дополнительными поставками энергии.

По его словам, ТЭО подтверждает техническую реализуемость проекта, однако дальнейшая работа включает решение коммерческих и регуляторных вопросов, а также обеспечение надёжности и устойчивости энергосистемы, включая сетевую безопасность.

Он отметил, что следующим этапом является достижение коммерческой жизнеспособности проекта, включая оценку экономических выгод для участников и конечного влияния на стоимость электроэнергии в Европе.

«Мы считаем, что в ближайшие годы это может положительно повлиять на цены в европейских конечных точках потребления», - сказал он.