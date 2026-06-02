За сутки через Ормузский пролив прошли 24 судна

БАКУ /Trend/ - За минувшие сутки в результате координации с Военно-морскими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) через Ормузский пролив прошли 24 судна.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространили Военно-морские силы КСИР.

Согласно информации, прошедшие суда являлись нефтяными танкерами, контейнеровозами и другими торговыми судами, их безопасность была обеспечена.

«Контроль над Ормузским проливом осуществляется в полной мере, и внерегиональным силам не будет места в Персидском заливе и Ормузском проливе», — заявили в КСИР.

Отметим, что в результате войны между США, Израилем и Ираном, проходившей с 28 февраля по 7 апреля, возникли серьезные ограничения для свободного прохода судов через Ормузский пролив.

Добавим, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль начали военно-воздушные удары по Ирану, а Иран с того же дня обстреливал ракетами и БПЛА объекты Израиля и США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о прекращении огня. На переговорах между США и Ираном, прошедших 11 апреля в Исламабаде, соглашение достигнуто не было.