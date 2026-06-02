Ожидаем, что TRIPP станет мультимодальным коридором - помощник госсекретаря

БАКУ /Trend/ - Ожидаем, что "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) станет мультимодальным коридором для пассажирских перевозок, транзита энергоресурсов и развития цифровой инфраструктуры.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил помощник государственного секретаря США по экономическим, энергетическим и деловым вопросам Калеб Орр в ходе брифинга для СМИ в рамках Первого азербайджано-американского экономического диалога в Баку.

"Маршрут Трампа для международного мира и процветания" — это исторический инфраструктурный коридор, в который мы также инвестируем. Мы ожидаем, что он станет мультимодальным и будет обеспечивать не только пассажирские перевозки, но и транспортировку энергоресурсов, а также развитие цифровой инфраструктуры. Мы считаем, что энергетика является прочной основой наших экономических отношений, однако мы выходим далеко за рамки этой сферы. Именно это отражает нынешний экономический диалог — твёрдое стремление Соединённых Штатов расширять экономическое сотрудничество и стимулировать инвестиции в ключевые отрасли экономики Азербайджана», - сказал он.