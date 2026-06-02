Азербайджанская художница из Франции получила "Золотой диплом" в Северной Македонии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Наша соотечественница из Франции, заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова получила "Золотой диплом" на международном художественном симпозиуме в Куманово (Северная Македония).

Как сообщила Trend Life художница, в рамках международного художественного симпозиума в Куманово вновь собрались художники из разных стран, чтобы работать в формате живого творческого диалога под открытым небом Балкан. Особое внимание участников было уделено историческим локациям региона: древние церкви и памятники архитектуры стали источником вдохновения для новых работ, создаваемых прямо на месте. Итоговая выставка собрала лучшие произведения участников, отражающие их впечатления, наблюдения и творческие поиски.

Награда была вручена за многолетнее участие и значительный вклад в художественную жизнь проекта по инициативе организаторов - известных македонских художников Мики Трендафиловского и Влажко Стойчевски, а также Стойче и Эмили Точиновски.

В рамках симпозиума Асмер Нариманбекова представила диптих "Баку" и "Ива", в которых переплетаются личная память, культурная идентичность и живое восприятие пространства. Работы гармонично вписались в общий художественный диалог выставки.

"Каждое участие в Куманово - это не просто работа на симпозиуме, а погружение в особое пространство искусства, где природа, история и люди соединяются в единое вдохновение", - отметила она.

Асмер Нариманбекова - заслуженный художник Азербайджана, лауреат медали Французского академического общества Arts-Sciences-Lettres, руководитель Ассоциации имени Тогрула Нариманбекова во Франции, член UNESCO Community Association.

