Иран и Оман распространили заявление по поводу судоходства в Ормузском проливе

БАКУ /Trend/ - Иран и Оман отмечают важность своих обязательств по сохранению Ормузского пролива как безопасного и открытого для международного судоходства.

Об этом говорится в совместном заявлении сторон.

«Иранская и оманская стороны отмечают важность продолжения сотрудничества в целях повышения безопасности мореплавания, свободного судоходства и сохранения региональной стабильности», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что Иран и Оман, будучи двумя прибрежными государствами, наряду с гарантированием безопасного прохода через этот пролив в соответствии с нормами международного права, заявляют о суверенных правах на свои территориальные воды в Ормузском проливе.

«Посредством создания совместного комитета между министерствами иностранных дел двух стран будут продолжены переговоры касательно дальнейшего управления судоходством в Ормузском проливе и предоставления соответствующих услуг, а также будет достигнуто соглашение по расходам на услуги в соответствии с международными стандартами. В связи с этим достигнута договоренность о проведении консультаций и переговоров с прибрежными странами региона, а также с другими заинтересованными сторонами», — отмечается в заявлении.

В рамках визита в Оман делегация во главе с председателем парламента Ирана Мохаммадом-Багером Галибафом провела встречи с Султаном Омана Хайсамом бен Тариком и министром иностранных дел Сейидом Бадром Аль-Бусаиди.

Отметим, что 20 июня Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявил о закрытии Ормузского пролива для прохода судов, объясняя это невыполнением первого пункта Исламабадского меморандума о взаимопонимании между Ираном и США (нарушение режима прекращения огня в Ливане).