Aкция на первый кредит в Yelo Bank продлена!



Выгодная акция для тех, кто впервые берет кредит в Yelo Bank, продлена до конца июля! Не упускай отличную возможность реализовать летние планы, покрыть срочные расходы или сделать покупку, о которой давно мечтаешь.



В рамках кампании каждый, у кого ранее не было активного или закрытого наличного кредита в Yelo Bank, при оформлении первого обращения получит в подарок дополнительную скидку 1% от текущего тарифа. Более того, клиенты могут получить сумму до 50 000 AZN на условиях 0% комиссии.



Переходи по ссылке, чтобы воспользоваться этим выгодным предложением и сразу оформить свой первый кредит: https://ylb.az/4e1ilrl.



Ищете потребительский кредит? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az



Yelo Bank – Яркий Банкинг!