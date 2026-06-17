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В Ходжалы состоялось ознакомление с животноводческим комплексом "Qoç Ət" (ФОТО)

Экономика Материалы 17 июня 2026 19:40 (UTC +04:00)
В Ходжалы состоялось ознакомление с животноводческим комплексом "Qoç Ət" (ФОТО)
Эльвин Салимов
Эльвин Салимов
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БАКУ /Trend/ - 17 июня участники заседания Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, прошедшего в городе Агдере под председательством руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики и Штаба Самира Нуриева, посетили животноводческий комплекс ООО Крестьянско-фермерское хозяйство «Qoç Ət», функционирующий на территории села Ханабад Ходжалинского района.

Участники заседания были проинформированы о созданных в комплексе условиях и осмотрели готовую продукцию.

В Ходжалы состоялось ознакомление с животноводческим комплексом "Qoç Ət" (ФОТО)
В Ходжалы состоялось ознакомление с животноводческим комплексом "Qoç Ət" (ФОТО)
В Ходжалы состоялось ознакомление с животноводческим комплексом "Qoç Ət" (ФОТО)
В Ходжалы состоялось ознакомление с животноводческим комплексом "Qoç Ət" (ФОТО)
В Ходжалы состоялось ознакомление с животноводческим комплексом "Qoç Ət" (ФОТО)
В Ходжалы состоялось ознакомление с животноводческим комплексом "Qoç Ət" (ФОТО)
В Ходжалы состоялось ознакомление с животноводческим комплексом "Qoç Ət" (ФОТО)
В Ходжалы состоялось ознакомление с животноводческим комплексом "Qoç Ət" (ФОТО)
В Ходжалы состоялось ознакомление с животноводческим комплексом "Qoç Ət" (ФОТО)
В Ходжалы состоялось ознакомление с животноводческим комплексом "Qoç Ət" (ФОТО)
В Ходжалы состоялось ознакомление с животноводческим комплексом "Qoç Ət" (ФОТО)
В Ходжалы состоялось ознакомление с животноводческим комплексом "Qoç Ət" (ФОТО)
В Ходжалы состоялось ознакомление с животноводческим комплексом "Qoç Ət" (ФОТО)
В Ходжалы состоялось ознакомление с животноводческим комплексом "Qoç Ət" (ФОТО)
В Ходжалы состоялось ознакомление с животноводческим комплексом "Qoç Ət" (ФОТО)
В Ходжалы состоялось ознакомление с животноводческим комплексом "Qoç Ət" (ФОТО)

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