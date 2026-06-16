БАКУ/ Trend/ - Обсуждены возможности экономического сотрудничества Азербайджана и Великобритании.

Об этом на своей странице в социальной сети X написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"На встрече с государственным министром по инвестициям Министерства бизнеса и торговли Соединенного Королевства лордом Стоквудом мы отметили направления развития экономических отношений с нашей страной.

Были рассмотрены перспективы совместной деятельности в сферах торговли, энергетической безопасности, "зеленой энергии", инноваций, цифровизации и других областях, а также возможные шаги в направлении устойчивого поощрения взаимных инвестиций.

Мы также подчеркнули такие приоритетные направления сотрудничества, как развитие ненефтяного сектора, трансфер технологий, поддержка малого и среднего бизнеса, укрепление частного сектора и выход на рынки капитала", - отмечается в публикации.