Обнародован объем мировой индустрии исламских финансов

БАКУ /Trend/ - Объем мировой индустрии исламских финансов в настоящее время оценивается примерно в 4 триллиона долларов США.

Об этом заявил исполняющий обязанности генерального директора Института Исламского банка развития (IsDBI) Сами Аль-Сувайлем в рамках 14-го форума частного сектора Группы Исламского банка развития, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, размер Группы IsDBI составляет около 40 миллиардов долларов США.

"С точки зрения размера Группа составляет лишь 0,1 процента мировой индустрии исламских финансов", - сказал Аль-Сувайлем.

При этом он подчеркнул, что влияние Группы IsDBI значительно превышает ее масштабы.

"Группа IsDBI была и продолжает оставаться лидером отрасли с момента своего создания более 50 лет назад. Это показывает, что Группа лидирует не количеством, а качеством", - отметил он.

Сами Аль-Сувайлем заявил, что именно видение, ценности и принципы, лежащие в основе деятельности организации, отличают ее лидерство.

Он также подчеркнул важность инноваций для достижения целей Группы IsDBI.

"Поэтому инновации имеют решающее значение для успеха нашей миссии. В Институте IsDBI мы относим инновации к числу наших главных приоритетов", - сказал и.о. гендиректора банка.

По его словам, сотрудники института совместно с партнерами продолжают работать над поиском инновационных решений экономических вызовов, стоящих перед странами-членами организации, используя инструменты исламского финансирования.