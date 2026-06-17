Азербайджан вновь будет представлен в Исполнительном совете IOTA (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В столице Венгрии Будапеште состоялась 30-я Генеральная ассамблея Внутриевропейской организации налоговых администраций (IOTA).

Об этом сообщила Государственная налоговая служба при министерстве экономики Азербайджана.

Согласно информации, делегация во главе с начальником Государственной налоговой службы (ГНС) при министерстве экономики Орханом Назарли приняла участие в административной сессии, прошедшей в рамках Ассамблеи.

На административной сессии Генеральной ассамблеи выступила исполняющая обязанности руководителя, заместитель руководителя Национальной налоговой и таможенной администрации Венгрии Шила Тамаш. Проинформировав о президентстве Венгрии на 2025–2026 годы, Шила Тамаш рассказала о проделанной за прошедший период работе и достигнутых результатах. Затем путем голосования были утверждены документы, охватывающие деятельность IOTA в текущей и среднесрочной перспективах.

Участники провели обсуждения по стратегическим приоритетам Организации, вопросам управления, бюджету на 2027 год и Рабочей программе IOTA на 2027 год.

На административной сессии Генассамблеи на пост президента IOTA на 2026–2027 годы была назначена гендиректор Управления государственных доходов Северной Македонии Елена Петрова. В рамках сессии также состоялось голосование по выборам членов Исполнительного совета IOTA. По результатам голосования Азербайджанская Республика была избрана членом Исполнительного совета на 2026–2027 годы. Управление государственных доходов Северной Македонии, осуществляющей президентство в структуре, будет председательствовать в Исполнительном совете.

Наряду с этим, в рамках административной сессии Генеральной ассамблеи прошла панель руководителей. Начальник Государственной налоговой службы Орхан Назарли принял участие в мероприятии. В ходе дискуссий состоялся обмен мнениями о направлениях дальнейшей деятельности IOTA, вызовах, с которыми налоговые администрации столкнутся в предстоящие годы, дальнейшем укреплении практического сотрудничества между налоговыми администрациями стран-членов, содействии обмену опытом и знаниями, а также о будущей роли и приоритетах организации в этих направлениях.