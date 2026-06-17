Группа ИБР поддерживает развитие инвестиций и торговли в странах-членах - Аль-Джассир

БАКУ /Trend/ - Группа Исламского банка развития (ИБР) поддерживает развитие инвестиций и торговли в странах-членах.

Об этом заявил председатель Группы Исламского банка развития (ИБР) Мухаммад Сулейман Аль-Джассир в ходе церемонии открытия Форума частного сектора 2026, проходящего в рамках второго дня Ежегодного собрания Группы ИБР в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Он поблагодарил правительство и народ Азербайджана за гостеприимство и высокую организацию Ежегодного собрания Группы ИБР 2026 года, а также выразил признательность Министерству экономики Азербайджана и AZPROMO за партнерство и сотрудничество.

Мухаммад Сулейман Аль-Джассир отметил, что Форум частного сектора – это не просто ежегодное мероприятие, а живая платформа, где диалог превращается в конкретные направления, идеи – в инвестиции, а партнерства – из обещаний в реальные действия.

«Это место, где правительства встречаются с рынками, предприниматели – с финансовыми институтами, а амбиции – с возможностями. Мы, как Группа ИБР, считаем, что инклюзивный экономический рост обеспечивается не только политикой, но и предпринимательством, не только государственными усилиями, но и частными инициативами, не только финансированием, но и доверием и партнерством», – сказал он.

Глава Группы ИБР подчеркнул, что соответствующие структуры организации продолжают работу по мобилизации инвестиций, развитию торговли и укреплению экономической устойчивости в странах-членах.

По его словам, структуры, входящие в Группу ИБР, способствуют превращению потенциала в реальное развитие, предоставляя инструменты финансирования, снижения рисков, страхования и упрощения торговли.

Мухаммад Сулейман Аль-Джассир сообщил, что Исламская корпорация по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC) с момента начала своей деятельности в 1994 году застраховала торговые и инвестиционные потоки на сумму более 139 000 000 000 долларов США в 51 стране-члене. Примерная доля операций между странами-членами составляет 57 000 000 000 долларов США.

«Только в 2025 году ICIEC расширила доступ к финансовым ресурсам примерно для 6 000 субъектов малого и среднего предпринимательства, способствовала созданию и сохранению более 294 000 рабочих мест и содействовала обеспечению поставок важных товаров и услуг на сумму около 890 000 000 долларов США в сферах продовольственной безопасности, энергетики, здравоохранения и других стратегических направлениях», – добавил он.

Он отметил, что Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD) с момента своего создания профинансировала более 450 проектов в 41 стране, а объем одобренного финансирования превысил 7 100 000 000 долларов США.

«Эти проекты, охватывающие финансовые институты, малый и средний бизнес, промышленность, горнодобывающую отрасль, энергетику и транспорт, поддержали ключевые направления диверсификации экономики и устойчивого развития», – подчеркнул Аль-Джассир.

Председатель Группы ИБР добавил, что Международная исламская торгово-финансовая корпорация (ITFC) с момента начала деятельности предоставила торговое финансирование на сумму около 20 000 000 000 долларов США.

«Значительная часть этих средств была направлена на поддержку малого и среднего предпринимательства через местные и региональные банки. Корпорация также реализует программы технической помощи, направленные на укрепление экспортного потенциала и углубление торговых связей между странами-членами», – сообщил он.