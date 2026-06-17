Вырос объем кредитов, выданных банками Ирана торговому сектору

БАКУ /Trend/ - В первый месяц текущего иранского года (21 марта – 20 апреля 2026 года) кредиты, выданные банками Ирана торговому сектору, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта – 20 апреля 2025 года) выросли на 63%.

Это отражено в статистике Центрального банка Ирана.

В соответствии со статистикой, в первый месяц объём кредитов, выданных банками Ирана торговому сектору, составил 595 триллионов риалов (примерно 442 миллиона долларов). В аналогичный период прошлого года банки выдали торговому сектору кредиты на сумму 366 триллионов риалов (примерно 271 миллион долларов).

В статистике отмечается, что в первом месяце в качестве оборотного капитала в торговом секторе было выдано кредитов на сумму 523 триллиона риалов (примерно 388 миллионов долларов).

Согласно статистике, в указанном месяце в торговом секторе было выдано кредитов на создание предприятий и прочих возможностей – 34,9 триллиона риалов (примерно 25,9 миллиона долларов), на развитие предприятий – 34,6 триллиона риалов (примерно 25,7 миллиона долларов).

В статистике указывается, что в торговом секторе на покупку товаров личного пользования было выдано 1,21 триллиона риалов (примерно 900 тысяч долларов), а на самозанятость – 954 миллиарда риалов (примерно 708 тысяч долларов).

В статистике добавляется, что в указанный период банки Ирана выдали кредиты на ремонтные работы в размере 30 миллиардов риалов (примерно 22,2 тысячи долларов) и беспроцентные кредиты на сумму 15 миллиардов риалов (примерно 11 тысяч долларов).

Отметим, что в первый месяц текущего иранского года банки и кредитно-финансовые учреждения Ирана выдали кредиты различным секторам на сумму около 4,55 квадриллиона риалов (примерно 3,38 миллиарда долларов). Объём выданных в первом месяце кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 37,3%.