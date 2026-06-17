В Министерстве здравоохранения Азербайджана отметили День медицинского работника (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 17 июня в Азербайджане отмечается День медицинского работника. В связи с этой знаменательной датой, учрежденной Распоряжением Общенационального лидера Гейдара Алиева от 4 июня 2001 года, Министерством здравоохранения был организован ряд мероприятий.

Как сообщает министерство, по случаю профессионального праздника министр здравоохранения Теймур Мусаев вместе с руководителями структурных подразделений министерства и подведомственных учреждений посетил Аллею почетного захоронения. В ходе визита была с глубоким уважением почтена светлая память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, к его могиле были возложены цветы.

Также были посещены могилы выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, известного государственного деятеля и ученого Азиза Алиева, а также видного ученого Тамерлана Алиева. Их память была почтена с глубоким уважением.

В рамках памятных мероприятий было выражено глубокое уважение к национально-духовным ценностям нашего народа, государственным традициям, а также памяти выдающихся личностей, внесших значительный вклад в развитие сферы здравоохранения.