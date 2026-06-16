Халяльная индустрия превращается в глобальный рынок - гендиректор MATRADE

БАКУ /Trend/ - Халяльная индустрия — это рынок объемом 3,5 триллиона долларов, и ожидается, что к 2030 году данный показатель достигнет 5 триллионов долларов. Это означает огромные экономические возможности.

Об этом сказал гендиректор Малайзийской корпорации развития внешней торговли (MATRADE) Раджа Бадрулнизам в Баку на мероприятии «Лидеры халяльной индустрии, продвигающие инновации, доверие и глобальное развитие», проходящем в рамках Ежегодного заседания Группы Исламского банка развития (ИБР), сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Гендиректор корпорации отметил, что в контексте глобального развития каждая страна и бизнес-субъект должны начинать свою деятельность с учетом глобального рынка.

По его словам, субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) должны быть подготовлены надлежащим образом, нормативно-правовая база должна быть укреплена, а государственно-частное сотрудничество расширено.

Раджа Бадрулнизам подчеркнул, что хотя халяль-сертификация играет важную роль, эта сфера не ограничивается только сертификацией.

«Главный момент здесь — это стандарты продукции, маркировка, тестирование и соответствие требованиям рынка», — заявил он.

Глава MATRADE отметил, что организация через свои 47 зарубежных офисов информирует МСП о требованиях рынка, условиях доступа и маркетинговых возможностях.

По его словам, сотрудничество с Исламским банком развития (ИБР) в рамках программы Reverse Linkage также играет важную роль в этом направлении.

Он добавил, что производители должны не только ограничиваться созданием продукта, но и глубоко изучать требования целевых рынков.

Раджа Бадрулнизам подчеркнул, что сегодня вырос интерес потребителей к этичному и ответственному потреблению, и халяльная индустрия может сыграть важную роль в этом направлении.

«Халяльные стандарты должны охватывать HACCP и другие международные требования, а также соответствовать принципам чистой и качественной продукции», — сказал он.

В завершение своего выступления он отметил, что качество, стабильность, прозрачность, доверие и правильные стандарты сертификации являются основными условиями для успеха в экспортном бизнесе.