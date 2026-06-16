Малайзия делает ставку на координацию агентств в развитии халяльной экономики (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Координация между государственными агентствами и организациями является ключевым фактором развития халяльной экономики, поскольку разрозненные усилия множества структур требуют объединения в единую систему управления.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend специальный сотрудник офиса генерального директора Корпорации развития халяльной индустрии Малайзии (HDC) Мохамад Хади бин Хамза на полях 14-го форума частного сектора Группы Исламского банка развития, проходящего в Баку.

«Координация имеет очень важное значение. Сегодня существует множество агентств, организаций и структур, которые выполняют разные функции, но работают в рамках одной и той же экономики. Поэтому задача HDC заключается в координации этих структур для совместного развития халяльной экономики», — сказал он.

Мохамад Хади бин Хамза подчеркнул, что в Малайзии применяется подход “всего правительства”, при котором все государственные органы вовлечены в развитие отрасли.

«Мы используем подход всего правительства. Все агентства, а их сейчас более трехсот, работают совместно для развития халяльной экономики», — отметил представитель HDC.

По его словам, в системе существуют различия в сборе и обработке данных, включая торговые показатели.

«Например, одно агентство отвечает за экспорт, но данные по импорту в халяльном контексте сложнее определить. Поэтому используются определенные расчетные данные, которые позволяют оценивать ситуацию в торговом балансе», — пояснил представитель HDC.

Он добавил, что именно необходимость согласованной работы всех структур делает координацию критически важной для устойчивого развития халяльной экономики.