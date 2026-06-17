Руководство PASHA Bank приняло участие в Стратегическом саммите по лидерству, состоявшемся в Лондоне

Руководство PASHA Bank приняло участие в Стратегическом саммите по лидерству, организованном Bank of New York (BNY) в Лондоне. Мероприятие, направленное на развитие стратегического диалога и обсуждение перспектив будущего роста, объединило руководителей компаний PASHA Group.

В саммите приняли участие представители PASHA Holding, PASHA Bank, PASHA Bank Georgia, PASHA Bank Turkey, PASHA Capital, Bir ecosystem и PASHA Real Estate. Участники обменялись мнениями о глобальных изменениях и тенденциях в финансовом секторе.

Под темой «Следующие горизонты: формирование будущего через взаимосвязанность и трансформацию» обсуждались глобальные макроэкономические тенденции, развитие финансовых услуг, искусственный интеллект, цифровые активы и новые бизнес-модели.





Саммит был признан ценной платформой для укрепления партнёрства между PASHA Group и BNY, расширения обмена опытом и изучения новых возможностей сотрудничества. Стороны подчеркнули важность глобальной экспертизы и международного взаимодействия для стимулирования инноваций.

В завершение участники поддержали продолжение обмена знаниями, инновации и операционное совершенство. Мероприятие сыграло важную роль в определении будущих приоритетов развития PASHA Bank и PASHA Group, а также в выявлении новых направлений сотрудничества.

PASHA Bank является одним из ведущих корпоративных финансовых институтов Азербайджана, предоставляющим инновационные финансовые решения корпоративным, SME и институциональным клиентам и вносящим вклад в экономическое развитие страны и деловую среду.



