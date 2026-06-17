Такафул может стимулировать более широкое развитие страхового рынка в Азербайджане

БАКУ/ Trend /- Продукты такафул (исламского страхования) могут стать катализатором более широкого распространения страховых услуг в Азербайджане, говорится в новом докладе Группы Исламского банка развития.

«Страховой рынок Азербайджана остаётся небольшим, но демонстрирует рост. Совокупные страховые премии в 2024 году достигли 1,353 млрд манатов (около 796 млн долларов США), увеличившись на 10,7% в годовом выражении. Уровень проникновения страхования составляет 1,1% ВВП по сравнению с 0,99% годом ранее, однако он остаётся значительно ниже среднего показателя ОЭСР — 6,2%. На рынке действует около 16 страховых компаний, регулируемых Центральным банком Азербайджана. Низкий уровень проникновения страхования представляет собой одновременно структурный вызов и возможность. Введение продуктов такафул может стать катализатором более широкого распространения страховых услуг, особенно среди групп населения, которые могут избегать традиционного страхования из-за его несоответствия исламским принципам», — отмечается в докладе Института Исламского банка развития (IsDBI) и Международной исламской корпорации по торговому финансированию (ITFC), представленном в рамках ежегодных заседаний Группы Исламского банка развития в Баку.

Такафул функционирует на принципиально иных принципах по сравнению с традиционным страхованием. Если классическое страхование предполагает передачу риска от застрахованного к страховщику, то такафул основан на распределении риска между участниками через взаимное сотрудничество (таавун). Каждый участник вносит часть взноса (табарру) в общий фонд для взаимопомощи при наступлении страхового случая, что позволяет избежать таких элементов как проценты, избыточная неопределённость и азартные игры, которые шариатские учёные считают недопустимыми в традиционных страховых договорах.

Глобальный рынок такафул значительно вырос и в 2024 году оценивался в 33–40 млрд долларов США по объёму страховых взносов, демонстрируя рост активов на 16,9% и увеличение премий на 15,4%. Несмотря на это, на такафул приходится лишь около 1,4% мировых активов исламских финансов, что указывает на значительный потенциал дальнейшего расширения.

Доминирующим регионом остаётся GCC, на который приходится почти 85% глобальных такафул-взносов, при этом крупнейшими рынками являются Саудовская Аравия, Малайзия, ОАЭ, Индонезия и Иран.