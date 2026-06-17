Крупные инфраструктурные проекты требуют объединения усилий международных финансовых институтов - ICIEC

БАКУ /Trend/ – Крупные проекты региональной интеграции в транспортной и энергетической сферах невозможно реализовать силами одного финансового института, поэтому ключевым фактором их успеха является сотрудничество экспортно-кредитных агентств, банков развития и коммерческих кредиторов.

Об этом заявил генеральный директор Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC) Халид Халафалла на панельной сессии в рамках 14-го форума частного сектора Группы Исламского банка развития (IsDB), сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

«Ни ICIEC, ни другие многосторонние институты не способны самостоятельно удовлетворить спрос. Единственный путь для нас — работать совместно в составе синдиката финансистов и страховщиков», — сказал он.

По словам Халафаллы, с момента создания ICIEC обеспечила страховое покрытие торговых и инвестиционных операций на сумму 139 миллиардов долларов, из которых почти 57 миллиардов долларов пришлось на проекты внутри стран Организации исламского сотрудничества (ОИС).

«Наш мандат заключается в поддержке торговли и инвестиций внутри ОИС. Именно поэтому мы ежегодно отчитываемся о том, какой объем операций был направлен на развитие региональной интеграции», — отметил глава корпорации.

Он подчеркнул, что ICIEC активно взаимодействует с национальными экспортно-кредитными агентствами и международными финансовыми институтами.

«В Центральной Азии мы тесно сотрудничаем с NEXI, совместно расширяя поддержку критически важных инфраструктурных проектов. Недавно мы продлили и расширили меморандум о взаимопонимании, чтобы реализовывать больше проектов, особенно в сфере возобновляемой энергетики», — сказал Халафалла.

В качестве одного из успешных примеров такого сотрудничества он назвал поставку локомотивов из Казахстана в Азербайджан при поддержке ICIEC.

По словам главы корпорации, особое внимание организация уделяет транспортным и энергетическим проектам, поскольку именно они формируют основу региональной интеграции.

«Как правило, это проекты с очень крупным объемом финансирования, и ни один кредитор или страховщик не способен обеспечить необходимое покрытие самостоятельно», — подчеркнул он.

Халафалла также отметил преимущества исламского финансирования при реализации подобных проектов.

«Когда сделка структурирована по принципам исламского финансирования, ICIEC может предоставить полное страховое покрытие как основной суммы, так и прибыли. Именно поэтому мы всегда стремимся структурировать сделки по исламской модели», — сказал он.

В завершение глава ICIEC подчеркнул, что потенциал дальнейшего сотрудничества остается очень высоким.

«Для нас нет предела возможностям по поддержке таких проектов. Мы продолжим работать вместе с финансовыми институтами, экспортно-кредитными агентствами и многосторонними банками развития для реализации новых инициатив», — заявил Халафалла.