В Агджабеди на еще 5 тыс. га будут установлены современные системы орошения – глава ИВ

АГДЖАБЕДИ /Trend/ - В Агджабеди на еще 5 тысячах гектаров будут установлены современные системы орошения.

Об этом заявил глава Исполнительной власти Агджабединского района Рафил Гусейнов в ходе регионального совещания по Карабахскому экономическому району, посвященного обсуждению «Государственной программы по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной, рыбохозяйственной и аквакультурной продукции в Азербайджанской Республике на 2026–2030 годы» сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, в результате расширения доступа фермеров к высококачественным, районированным и сертифицированным семенам урожайность в фермерском секторе выросла в 2 раза.

Р. Гусейнов отметил, что в настоящее время в районе 16 процентов всех посевных площадей и 26 процентов посевов зерновых обеспечены современными системами орошения. В малых хозяйствах на площади более 2 тысяч гектаров используются технологии капельного и дождевального орошения.

По его словам, в следующем году на территории еще 5 тысяч гектаров будут установлены современные пивотные системы орошения.