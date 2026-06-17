ТАШКЕНТ/Trend/ - Беларусь предлагает Узбекистану совместные инвестиции в создание лечебно-реабилитационных комплексов.

Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин на открытии 5-го Ташкентского международного инвестиционного форума (TIIF 2026), сообщает в среду специальный корреспондент Trend.

«Беларусь предлагает партнерам не догонять лидеров традиционных сфер, а сразу заходить в проекты высших технологических укладов. Резиденты белорусского Парка высоких технологий создают решения на базе искусственного интеллекта и компьютерного зрения, которые уже работают в промышленности: управление жизненным циклом продукта, автономная логистика и эксплуатация. Объединение финансового, индустриального и цифрового потенциала Узбекистана и Беларуси — это готовая формула технологического суверенитета наших стран», - сказал он.

Турчин отметил, что экономическая устойчивость немыслима без объединения материального производства и современной сферы услуг.

«Инвестиции в человека, в его здоровье и качество жизни — это глобальный тренд. И Беларусь, и Узбекистан имеют общую географическую особенность: у наших стран нет прямого выхода к морю. Но это ограничение мы превратили в стратегическое преимущество, сделав ставку на развитие уникальных альтернативных форматов. Узбекистан сегодня, к примеру, совершает колоссальный рывок в создании всесезонных горноклиматических курортов. Беларусь делает ставку на развитие лечебно-оздоровительного и медицинского туризма. Спрос на эти услуги со стороны иностранных граждан уже кратно превышает емкости нашего рынка», - сказал премьер-министр Беларуси.

Турчин подчеркнул, что благодаря уникальным природным ресурсам и высококвалифицированным специалистам, Беларусь успешно реализует комплексные и эффективные программы оздоровления и восстановления.

«В прошлом году наши здравницы посетили около 250 тысяч иностранных граждан, рост за 5 лет — более чем в три раза. Наиболее востребованными направлениями являются трансплантология, стоматология, кардио- и нейрохирургия. Новое перспективное направление — ядерная медицина, диагностика и лечение с помощью радиоактивных изотопов. Мы предлагаем узбекским партнерам совместные инвестиционные проекты по созданию круглогодичных лечебно-реабилитационных комплексов премиум-класса на территории Беларуси. Это не просто локальные проекты, а более масштабная, постоянно капитализирующаяся деятельность по экспорту медицинских и туристических услуг. Взаимный интерес к туризму между Беларусью и Узбекистаном сегодня продолжает расти», - сказал он.

Далее, премьер-министр Беларуси отметил, что Ташкент стал ключевым центром притяжения капитала и деловой активности в Центральной Азии.

«Для Республики Беларусь Узбекистан — это стратегический, абсолютно понятный и надежный партнер. Взаимная торговля товарами в наших странах продолжает уверенно расти. За предшествующие 10 лет объем взаимной торговли товарами вырос более чем в 13 раз. Результаты прошедшего года и первого квартала текущего подтверждают заданный темп. Такие же тренды идут и в услугах — за последнее десятилетие рост более чем в 30 раз. Узбекистан занимает третье место по объему взаимной торговли услугами с Беларусью среди стран СНГ.

Президентами Беларуси и Узбекистана поставлена вполне достижимая задача — выйти на 2 миллиарда долларов взаимного товарооборота в течение нескольких лет. Чтобы удерживать эту планку в долгосрочной перспективе, нужен качественный переход к взаимным инвестициям в реальный актив. Считаю, что в этом направлении имеется неплохой задел. Так, по объему накопленных белорусских инвестиций Узбекистан занимает второе место среди стран СНГ», - добавил он.

Отметим, что 16 июня в столице Узбекистана начал работу 5-й юбилейный TIIF 2026, ставший важнейшей платформой для диалога между инвесторами, государственными структурами и международными финансовыми организациями.

Юбилейный форум призван не только закрепить предыдущие успехи, но и расширить географию участников, углубить отраслевую специализацию и усилить практическую направленность мероприятий. TIIF сегодня является индикатором доверия международного капитала и платформой для интеграции Узбекистана в глобальные цепочки добавленной стоимости.