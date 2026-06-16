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В Ташкенте подписаны двусторонние документы между Азербайджаном и Узбекистаном (ФОТО)

Политика Материалы 16 июня 2026 18:30 (UTC +04:00)
В Ташкенте подписаны двусторонние документы между Азербайджаном и Узбекистаном (ФОТО)
Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - 16 июня с участием премьер-министра Азербайджана Али Асадова и премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова были подписаны документы между двумя странами.

Об этом сообщает Кабинет министров Азербайджана.

Отмечено, что документы предусматривают совместную разработку золотого месторождения в Узбекистане с участием ЗАО "AzerGold", сотрудничество в банковской сфере между ОАО "Международный банк Азербайджана" и соответствующей структурой Узбекистана и совместную разработку полезных ископаемых в Узбекистане с участием компании NEQSOL Holding.

В Ташкенте подписаны двусторонние документы между Азербайджаном и Узбекистаном (ФОТО)
В Ташкенте подписаны двусторонние документы между Азербайджаном и Узбекистаном (ФОТО)
В Ташкенте подписаны двусторонние документы между Азербайджаном и Узбекистаном (ФОТО)
В Ташкенте подписаны двусторонние документы между Азербайджаном и Узбекистаном (ФОТО)
В Ташкенте подписаны двусторонние документы между Азербайджаном и Узбекистаном (ФОТО)
В Ташкенте подписаны двусторонние документы между Азербайджаном и Узбекистаном (ФОТО)
В Ташкенте подписаны двусторонние документы между Азербайджаном и Узбекистаном (ФОТО)
В Ташкенте подписаны двусторонние документы между Азербайджаном и Узбекистаном (ФОТО)
В Ташкенте подписаны двусторонние документы между Азербайджаном и Узбекистаном (ФОТО)
В Ташкенте подписаны двусторонние документы между Азербайджаном и Узбекистаном (ФОТО)

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