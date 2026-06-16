Али Асадов встретился с Президентом Узбекистана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящийся с рабочим визитом в городе Ташкент премьер-министр Азербайджана Али Асадов 16 июня встретился с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Об этом сообщает Кабинет министров Азербайджана.

Отмечено, что Али Асадов передал главе Узбекистана приветствия Президента Ильхама Алиева.

Шавкат Мирзиёев выразил признательность за приветствия Президента Азербайджана и попросил передать его приветствия главе азербайджанского государства.

В ходе встречи было с удовлетворением отмечено успешное развитие азербайджано-узбекских отношений на основе стратегического партнерства и союзничества.

Были широко обсуждены перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической, гуманитарной и других сферах.