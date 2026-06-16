Основная цель Государственной программы — повышение потенциала в аграрной сфере — Шахмар Мовсумов

АГДЖАБЕДИ /Trend/ - Основная цель Государственной программы — повышение имеющегося потенциала в аграрной сфере.

Об этом сказал помощник Президента – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов на региональном совещании в Агджабеди, посвященном новой Государственной программе в аграрном секторе, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, сегодняшнее региональное совещание нацелено на совместное обсуждение целей и задач, предусмотренных в Государственной программе, ознакомление с мнениями и предложениями фермеров и предпринимателей, оценку текущей ситуации на местах и уточнение предстоящих задач по реализации программы.

Как отметил Ш. Мовсумов, в Государственной программе предусмотрены масштабные меры по повышению урожайности, расширению применения современных систем орошения, укреплению семеноводческой и племенной базы, совершенствованию механизмов аграрного финансирования и страхования, развитию перерабатывающей и логистической инфраструктуры, расширению экспортных возможностей, а также по развитию рыболовства и аквакультуры: «Основная цель программы — обеспечить преобразование имеющегося потенциала в аграрной сфере в более высокую урожайность, более высокий доход и большую добавленную стоимость. Предпринятые для этой цели меры служат повышению продуктивности сельского хозяйства и доходов фермеров, снижению производственных затрат, расширению возможностей доступа к рынкам, а также превращению сельского хозяйства в более прибыльную и конкурентоспособную сферу деятельности».

Он добавил, что сегодняшние дискуссии внесут важный вклад в более эффективную реализацию Государственной программы, правильное определение предстоящих задач и достижение более высоких результатов в аграрной сфере.